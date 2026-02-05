Homem é agredido por praticar atos obscenos e filmar mulheres em praia de Bombinhas

Foto: Cristian Cruz/Secom Bombinhas

Um homem de 49 anos foi agredido após cometer atos obscenos e filmar pessoas na orla da praia do Ribeiro, em Bombinhas, no início da manhã desta quarta-feira, 4. A Polícia Militar registrou o caso como importunação sexual.

A equipe foi informada de que o homem estava contido por frequentadores da praia após praticar os atos e filmar mulheres que estavam tanto na areia quanto nas passarelas de acesso.

Quando a equipe chegou ao local, o homem apresentava escoriações leves. Durante a verificação do celular, autorizada pelo próprio abordado, foram encontrados vídeos compatíveis com os relatos das testemunhas.

O homem foi inicialmente conduzido à Unidade de Pronto Atendimento, onde passou por avaliação médica, sem a constatação de necessidade de procedimentos adicionais. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bombinhas.