Homem é assassinado dentro de casa enquanto família presencia o crime em Joinville

Foto: Reprodução

Um homem de 43 anos foi assassinado na noite de segunda-feira, 19, no bairro Morro do Meio, em Joinville.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que relataram ter ouvido dezenas de disparos de arma de fogo.

Segundo a corporação, por volta das 20h30, quatro homens encapuzados invadiram a residência de Anderson Rohden se passando por policiais do Rio Grande do Sul.

No momento do crime, estavam no local a esposa da vítima, dois amigos da família e crianças. As mulheres e as crianças foram trancadas em um quarto, enquanto Anderson e um amigo foram rendidos na sala e obrigados a deitar no chão.

Pouco depois, os criminosos abriram fogo contra Anderson, que foi atingido por tiros de calibres variados — incluindo 556, 9mm e .380 — e morreu no local. Vizinhos relataram ter ouvido entre 20 e 30 disparos.

Antes de fugir, um dos invasores exigiu que a esposa da vítima saísse da sala. O grupo deixou o veículo usado na chegada, um VW Polo branco, e roubou o carro do amigo que estava rendido, um Jeep Renegade branco, além de dois celulares.

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e entre

A polícia constatou que o Polo era clonado, com chassi original registrado em Itapoá e sem histórico recente de circulação em Joinville. O Jeep Renegade foi encontrado abandonado cerca de uma hora depois no bairro Nova Brasília.

Durante a investigação, a polícia apurou que Anderson e o amigo tinham histórico de envolvimento em crimes no passado, incluindo assaltos a caixas eletrônicos, o que poderá ser analisado no contexto do homicídio.

O caso segue sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Joinville, e até o momento nenhum suspeito foi preso ou localizado.