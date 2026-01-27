Homem é detido por furtar bebidas em supermercado de Brusque

Foto: Polícia Militar/Divulgação

Um homem de 33 anos foi detido na tarde desta terça-feira, 27, em Brusque, após tentar furtar duas garrafas de vodka em um supermercado do centro da cidade.

O caso aconteceu por volta das 14h20.

Segundo a Polícia Militar, o gerente do estabelecimento informou que o suspeito já havia cometido furtos anteriores no local.

O homem foi flagrado colocando as garrafas na mochila, mas foi contido pelo segurança até a chegada da guarnição. O material furtado foi avaliado em R$67,96.

O suspeito foi encaminhado às autoridades competentes e responderá pelo crime de furto.

A ocorrência está registrada e sob acompanhamento da Polícia Militar.