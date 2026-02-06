Vitor Souza/Arquivo O Município

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro no bairro Guarani, em Brusque, na noite desta sexta-feira, 6. A informação foi apurada e confirmada pela reportagem do jornal O Município.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h45. O veículo estava na rua Orides Schwartz.

A Polícia Civil também esteve no local e atuou na ocorrência.

Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre a identificação da vítima nem sobre a causa da morte.