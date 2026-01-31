Homem é encontrado morto em porta-malas de carro incendiado em Camboriú
Crime teria começado com sequestro
A Polícia Militar atendeu, entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, duas ocorrências que indicam um homicídio em Camboriú.
Um homem foi sequestrado em um condomínio no bairro Cedros e, horas depois, um corpo carbonizado foi localizado dentro do porta-malas de um veículo incendiado na área rural do município.
A primeira ocorrência foi registrada por volta da meia-noite, quando a corporação foi acionada para atender a um sequestro em um edifício residencial.
Testemunhas relataram que três homens e uma mulher abordaram um morador do condomínio, o colocaram à força em um Fiat Siena vermelho e fugiram em seguida, em direção ignorada.
Já durante a madrugada, a Polícia Militar foi chamada para atender a um incêndio em um veículo na zona rural de Camboriú.
No local, as equipes constataram que se tratava de um Fiat Siena vermelho. Durante a verificação, um corpo carbonizado foi encontrado no porta-malas do automóvel.
De acordo com a corporação, o intervalo de tempo e as características do veículo indicam relação entre as duas ocorrências.
A vítima é, possivelmente, o homem sequestrado no condomínio. Ele tinha 34 anos, era de nacionalidade colombiana e, conforme levantamento inicial, não possuía registros policiais.
O caso segue sob apuração das autoridades competentes.