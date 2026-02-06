Homem é encontrado morto sobre marquise de loja em Santa Catarina

Foto: 4º BBM/Divulgação

Um homem de 40 anos morreu após sofrer um choque elétrico na noite de quinta-feira, 5, em Araranguá, no Sul de Santa Catarina.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica.

De acordo com os bombeiros, a corporação foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o homem caído sobre a marquise de um estabelecimento comercial.

Diante do risco de novas descargas elétricas, os socorristas solicitaram o apoio da Celesc para interromper o fornecimento de energia na área.

Após o desligamento da rede elétrica, as equipes confirmaram que a vítima já estava sem sinais vitais.

Notícias em tempo real. Entre agora no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e participe!

A Polícia Civil e a Polícia Científica assumiram a ocorrência para os procedimentos legais e para a apuração das circunstâncias da morte.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre como o homem teve contato com a rede elétrica.