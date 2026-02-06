Homem é encontrado morto sobre marquise de loja em Santa Catarina
Ele caiu no local após sofrer um choque elétrico
Um homem de 40 anos morreu após sofrer um choque elétrico na noite de quinta-feira, 5, em Araranguá, no Sul de Santa Catarina.
A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica.
De acordo com os bombeiros, a corporação foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o homem caído sobre a marquise de um estabelecimento comercial.
Diante do risco de novas descargas elétricas, os socorristas solicitaram o apoio da Celesc para interromper o fornecimento de energia na área.
Após o desligamento da rede elétrica, as equipes confirmaram que a vítima já estava sem sinais vitais.
A Polícia Civil e a Polícia Científica assumiram a ocorrência para os procedimentos legais e para a apuração das circunstâncias da morte.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre como o homem teve contato com a rede elétrica.