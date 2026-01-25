Foto: Reprodução

Uma moradora do bairro Dom Joaquim, em Brusque, registrou por meio de uma câmera de segurança o momento em que um homem abriu um saco de lixo deixado em frente à residência dos pais dela e espalhou resíduos pela rua. O caso aconteceu por volta das 12h35 deste domingo, 25.

As imagens mostram o homem se aproximando da lixeira, abrindo o saco e deixando ele e parte do lixo no chão. Minutos depois, dois cachorros que circulavam pela via reviraram o material, espalhando ainda mais os resíduos pela rua.

Segundo a moradora, o lixo havia sido colocado em frente à casa para a coleta do dia. Ela relata que a situação gerou transtorno imediato para a família, que precisou recolher a sujeira deixada na via pública.

“A gente não tem direito nem a sossego no domingo. O lixo é colocado para a coleta e acaba todo espalhado no chão”, afirmou.

De acordo com o relato, os pais dela são aposentados e enfrentaram novamente a necessidade de limpar a frente da residência.

“Meus pais não têm tempo nem obrigação de ficar catando lixo na rua por causa da irresponsabilidade de outras pessoas”, disse.

A moradora também destacou que, diante desse tipo de situação, a família evita colocar o lixo com antecedência.

“Se colocar de manhã, às 12h já está tudo revirado. O ideal é colocar só meia hora antes do caminhão passar, mas nem sempre isso é possível”, completou.

O caso ocorreu na rua DJ-050 e foi registrado integralmente pelas câmeras de segurança da residência.

A moradora afirma que decidiu tornar o episódio público para relatar o transtorno vivido neste domingo e chamar atenção das autoridades do problema.

Ação proibida

De acordo com a equipe de fiscalização da Fundação Municipal do Meio Ambiente, o descarte irregular de lixo é proibido, pois pode causar poluição edáfica, hídrica e atmosférica, além de atrair vetores de doenças, podendo configurar crime ambiental.

A ação é passível de reclusão de um a quatro anos, além de multa, que pode variar de R$ 5 mil a R$ 50 mil.

Questionada, a moradora informou que ainda não registrou boletim de ocorrência, mas que pretende fazê-lo.

Assista ao vídeo