Homem é levado ao hospital após apagar incêndio em casa, em Blumenau

Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um homem de 38 anos foi encaminhado ao hospital após combater um incêndio em casa, em Blumenau, na madrugada desta segunda-feira, 19.

Os bombeiros foram acionados por volta de 1h50 para ir até o local, na rua Bruno Rudiger, no bairro Velha Grande.

Segundo os bombeiros, o incêndio foi registrado em uma residência com área aproximada de 120 m². As chamas ficaram confinadas ao pavimento térreo do imóvel, atingindo cerca de 60 m², com o foco restrito ao quarto de uma criança, de aproximadamente 6 m².

De acordo com informações repassadas no local, no momento do incêndio, o casal responsável pelo imóvel encontrava-se na residência e percebeu um forte odor de queimado ao acordar. Ao verificar a situação, eles perceberam que o imóvel já estava tomado por fumaça.

O fogo concentrava-se no quarto de uma das filhas. Com o uso de uma mangueira de jardim e o auxílio de vizinhos, as chamas foram controladas antes da chegada das equipes do batalhão de Blumenau.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o incêndio já estava extinto. Foram realizadas verificações de segurança. A equipe também efetuou uma varredura no ambiente atingido, não sendo identificados focos residuais ou risco de reignição.

Durante a ocorrência, um morador apresentou sintomas de inalação de fumaça em decorrência da tentativa de combater o incêndio. Foi acionada uma viatura de atendimento pré-hospitalar, que realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Santo Antônio para avaliação médica.

Não houve registro de outros feridos. No momento do incêndio, as crianças da família não se encontravam na residência. A causa será investigada.