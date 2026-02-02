Homem é preso após arrombar porta de casa e agredir a ex com um facão, em Brusque
Crime aconteceu no bairro Ponta Russa
Um homem de 33 anos foi preso após arrombar a porta de uma casa e agredir a ex-companheira na noite deste domingo, 1º, no bairro Ponta Russa, em Brusque.
A Polícia Militar foi acionada por volta de 20h. Segundo relatos, o homem, insatisfeito com a separação, arrombou a porta da residência onde estava a mulher, de 31 anos.
Ele, então, quebrou alguns objetos, e, usando um facão, desferiu um golpe que atingiu superficialmente a orelha dela
Diante do ocorrido, ele recebeu voz de prisão, sendo conduzido à delegacia. Ele acabou preso em flagrante.