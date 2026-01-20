Homem é preso após furtar geladeira e vender por “micharia”, em Brusque

Imagem ilustrativa | Foto: Bruno da Silva/O Município

Um homem de 37 anos foi preso após furtar uma geladeira no bairro Santa Terezinha, em Brusque, no fim da tarde desta segunda-feira, 19.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 18h10. A vítima relatou que a geladeira foi furtada do cercado de sua residência no período da manhã.

Após diligências, a PM conseguiu descobrir que a geladeira havia sido vendida em uma loja de móveis usados pelo valor de R$ 150.

O autor do furto foi localizado em frente à sua residência, onde confessou o crime. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.