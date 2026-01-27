Homem é preso em Brusque por agredir companheira com barra de ferro

Polícia Civil/Divulgação

Nesta segunda-feira, 26, a Polícia Civil de Gaspar prendeu um homem condenado a mais de três anos de prisão por violência doméstica contra a companheira. O foragido foi localizado em Brusque.

O crime ocorreu em janeiro de 2019, na residência do casal, em Gaspar. O homem viu um número desconhecido no celular da companheira, ficou com ciúmes e a atacou com diversos golpes de uma barra de ferro na cabeça, causando lesões na vítima.

Após a condenação definitiva pelo Poder Judiciário, o homem ainda não havia sido localizado para ser intimado da decisão, sendo considerado um foragido da Justiça. Diante disso, foi expedido um mandado de prisão contra ele.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.