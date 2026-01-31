Homem é preso em Brusque por mandado judicial por tráfico de drogas

Luiz Antonello/Arquivo O Município

Uma equipe da Polícia Militar cumpriu, por volta das 15h30 de sexta-feira, 30, um mandado de prisão contra um homem de 31 anos em Brusque.

A ordem judicial tem como base o artigo 33 da Lei de Drogas, que trata do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

A ação ocorreu no bairro Cedrinho. No local, os policiais conversaram com o homem, que afirmou não ter conhecimento da existência do mandado de prisão.

Após a confirmação da ordem judicial, a equipe deu voz de prisão e o conduziu ao Presídio Regional de Brusque, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 prevê pena de cinco a 15 anos de reclusão, além de multa. O crime é classificado como de ação múltipla, pois pode ser caracterizado por diferentes condutas, como vender, guardar, transportar e distribuir entorpecentes.

A legislação equipara o tráfico a crime hediondo e também abrange atividades como a produção, a preparação e a utilização de locais destinados ao comércio ilegal de drogas.