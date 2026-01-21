Homem é preso em Brusque suspeito de estuprar as duas filhas na infância
Mandado de prisão preventiva foi cumprido após investigação da Polícia Civil
Um homem de 59 anos foi preso na tarde desta quarta-feira, 21, em Brusque, por suspeita de estuprar as duas filhas quando elas ainda eram crianças. A informação foi divulgada pela Polícia Civil.
Segundo a publicação, o mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, com apoio da Delegacia de Furtos e Roubos. O investigado segue à disposição da Justiça.
De acordo com a Polícia Civil, embora os crimes tenham ocorrido há anos, as vítimas, hoje adultas, decidiram denunciar o pai após tomarem conhecimento de que ele mantinha contato com crianças da mesma faixa etária que elas tinham à época dos fatos.
Diante do risco, as irmãs procuraram as autoridades e relataram os episódios.
Após receber a denúncia, a Polícia Civil realizou diligências para apurar os fatos.
Com base na verossimilhança das alegações e na gravidade do caso, a corporação representou pela prisão preventiva do suspeito, pedido que foi deferido pelo Poder Judiciário.
Depois de preso, o homem foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brusque para avaliação e, em seguida, permaneceu à disposição da Justiça.