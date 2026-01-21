Homem é preso em Brusque suspeito de estuprar as duas filhas na infância

Foto: Polícia Civil/Divulgação

Um homem de 59 anos foi preso na tarde desta quarta-feira, 21, em Brusque, por suspeita de estuprar as duas filhas quando elas ainda eram crianças. A informação foi divulgada pela Polícia Civil.

Segundo a publicação, o mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, com apoio da Delegacia de Furtos e Roubos. O investigado segue à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, embora os crimes tenham ocorrido há anos, as vítimas, hoje adultas, decidiram denunciar o pai após tomarem conhecimento de que ele mantinha contato com crianças da mesma faixa etária que elas tinham à época dos fatos.

Diante do risco, as irmãs procuraram as autoridades e relataram os episódios.

Após receber a denúncia, a Polícia Civil realizou diligências para apurar os fatos.

Com base na verossimilhança das alegações e na gravidade do caso, a corporação representou pela prisão preventiva do suspeito, pedido que foi deferido pelo Poder Judiciário.

Depois de preso, o homem foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brusque para avaliação e, em seguida, permaneceu à disposição da Justiça.