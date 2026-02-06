Homem é preso por desacato e resistência após abordagem da PM em Brusque

Imagem ilustrativa | Foto: NotiserraSC

Um homem de 24 anos foi preso por desacato e resistência após uma abordagem veicular realizada por equipes da corporação no bairro Santa Terezinha, em Brusque.

A ocorrência foi registrada por volta da 1h10 desta sexta-feira, 6.

O veículo conduzido por ele apresentava sinais de adulteração.

De acordo com a corporação, durante a fiscalização, os agentes constataram irregularidades no automóvel.

Ao ser informado de que o veículo seria removido, o motorista passou a desacatar os policiais e resistiu à prisão.

Ainda segundo a corporação, o homem possui diversos registros anteriores de boletins de ocorrência.

Ele foi detido e encaminhado à Central de Polícia para os procedimentos legais.

O veículo foi removido ao pátio do guincho e permanecerá no local até que as alterações sejam regularizadas.