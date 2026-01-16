Homem é preso suspeito de abusar da neta de 8 anos da companheira em Gaspar

Imagem ilustrativa | Foto: Freepik/Divulgação

Um homem de 58 anos foi preso, nesta sexta-feira, 16, suspeito de abusar sexualmente da neta da companheira em Gaspar. A avó flagrou o crime no quarto de casa no dia 11 de janeiro. A menina tem 8 anos.

O inquérito foi instaurado no mesmo dia do flagrante. A partir da notícia do fato, foram realizadas diversas investigações e entrevistas na delegacia, que foram determinantes para que fossem confirmados indícios de autoria e prova da materialidade do crime.

Com base no apurado, o delegado Filipe Martins, responsável pela investigação, representou pela prisão preventiva do investigado em regime de urgência, seguido de parecer favorável do Ministério Público e decretação da ordem por parte do Poder Judiciário.

A prisão foi cumprida na manhã desta sexta-feira por parte da Polícia Militar. O homem será submetido à audiência de custódia e o inquérito policial deverá ser concluído em até 10 dias.