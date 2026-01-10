Homem é resgatado após cair com triciclo elétrico em ribeirão de Brusque

Foto: Reprodução/Especial O Município

Um homem foi resgatado após cair em um ribeirão com um triciclo elétrico no bairro Águas Claras, em Brusque, na manhã deste sábado, 10. O caso aconteceu por volta das 11h50, na rua Santa Cruz.

Segundo testemunhas, ele caiu na água ao atravessar uma ponte sem barreiras.

O Corpo de Bombeiros prestou auxílio, com apoio de moradores do local. Conforme a corporação, ele sofreu apenas escoriações pelo corpo.

Vídeos foram enviados ao jornal O Município por testemunhas. Nas imagens, é possível ver os socorristas retirando o veículo de dentro da água. Em outro registro, o homem aparece sendo atendido pelos bombeiros.