Homem é resgatado após cair com triciclo elétrico em ribeirão de Brusque
Apesar do susto, vítima teve apenas escoriações pelo corpo
Um homem foi resgatado após cair em um ribeirão com um triciclo elétrico no bairro Águas Claras, em Brusque, na manhã deste sábado, 10. O caso aconteceu por volta das 11h50, na rua Santa Cruz.
Segundo testemunhas, ele caiu na água ao atravessar uma ponte sem barreiras.
O Corpo de Bombeiros prestou auxílio, com apoio de moradores do local. Conforme a corporação, ele sofreu apenas escoriações pelo corpo.
Vídeos foram enviados ao jornal O Município por testemunhas. Nas imagens, é possível ver os socorristas retirando o veículo de dentro da água. Em outro registro, o homem aparece sendo atendido pelos bombeiros.