Reprodução

Na manhã desta terça-feira, 27, por volta das 5h30, um homem em surto invadiu um comércio no bairro Santa Terezinha, em Brusque. Ele alegava estar sendo perseguido e afirmava que queriam matá-lo.

O homem insistiu em entrar na loja no momento em que a proprietária se preparava para abrir o estabelecimento. Ela tentou impedir a entrada, mas ele acabou invadindo o local e seguiu diretamente para o depósito da empresa, nos fundos.

A proprietária, que estava acompanhada de outra colaboradora, tentou contê-lo com as mãos. No momento em que o segurava pela camiseta, a roupa acabou se rasgando.

No vídeo, registrado pelas câmeras de segurança do local, é possível ver a proprietária agindo por impulso e agarrando o primeiro objeto que encontrou à sua frente para se proteger, uma banqueta de madeira.

A ação durou cerca de cinco minutos, até que o homem saiu correndo da loja em outra direção. Segundo o proprietário do local, uma pessoa que passava pela rua acionou a Polícia Militar, que chegou após o ocorrido.

Veja a gravação das câmeras: