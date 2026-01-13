Homem fica ferido após cair de escada enquanto colhia frutas, em Guabiruba
Ele caiu de uma altura de cerca de 4 metros
Um homem de 61 anos ficou ferido após sofrer uma queda de uma escada enquanto colhia frutas de uma árvore nesta segunda-feira, 12, em Guabiruba. Ele caiu de uma altura de cerca de 4 metros.
O Corpo de Bombeiros foi acionado pouco antes das 8h para ir até o local, na rua Augusto Lang, no bairro Lageado Baixo. Segundo os socorristas, ele foi encontrado ainda caído.
A vítima sofreu ferimentos no cotovelo direito e na cabeça. Ele ainda relatou fortes dores nas costas e coluna, com suspeita de fratura na costela.
Após atendimento no local, ele foi imobilizado na maca e encaminhado ao Hospital Azambuja.