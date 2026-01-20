Homem fica ferido após cair em buraco de obra no Rio Branco, em Brusque
Vítima foi levada ao Hospital Azambuja
Um homem de 56 anos ficou ferido após cair em um buraco de obra na manhã desta terça-feira, 20, no bairro Rio Branco, em Brusque.
O acidente aconteceu por volta das 11h20, na rua Ernesto Bianchini, e mobilizou equipes de atendimento pré-hospitalar.
De acordo com o registro da ocorrência, a vítima caiu em um buraco destinado à fixação da sapata de um pilar, com profundidade aproximada de 1,20 metro.
No local, o homem já estava fora do buraco, sentado, consciente e orientado.
Ele apresentava suspeita de fratura fechada no na perna esquerda, além de escoriações nos braços e contusão na região média do fêmur direito.
Não houve relato de enjoo ou tontura, e os sinais vitais estavam dentro da normalidade.
Ainda conforme o atendimento, o homem informou não possuir alergias, comorbidades ou fazer uso contínuo de medicamentos.
Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, ele foi encaminhado ao Hospital Azambuja para avaliação médica.
A vítima trabalha para uma empresa de mão de obra ligada à construção civil.