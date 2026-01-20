Homem fica ferido após cair em buraco de obra no Rio Branco, em Brusque

Foto: Vitor Souza/Arquivo O Município

Um homem de 56 anos ficou ferido após cair em um buraco de obra na manhã desta terça-feira, 20, no bairro Rio Branco, em Brusque.

O acidente aconteceu por volta das 11h20, na rua Ernesto Bianchini, e mobilizou equipes de atendimento pré-hospitalar.

De acordo com o registro da ocorrência, a vítima caiu em um buraco destinado à fixação da sapata de um pilar, com profundidade aproximada de 1,20 metro.

No local, o homem já estava fora do buraco, sentado, consciente e orientado.

Ele apresentava suspeita de fratura fechada no na perna esquerda, além de escoriações nos braços e contusão na região média do fêmur direito.

Não houve relato de enjoo ou tontura, e os sinais vitais estavam dentro da normalidade.

Ainda conforme o atendimento, o homem informou não possuir alergias, comorbidades ou fazer uso contínuo de medicamentos.

Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, ele foi encaminhado ao Hospital Azambuja para avaliação médica.

A vítima trabalha para uma empresa de mão de obra ligada à construção civil.