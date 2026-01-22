Homem fica gravemente ferido após acidente entre motonetas, em Brusque

PMRv/Divulgação

Um homem de 41 anos ficou gravemente ferido após acidente envolvidos duas Hondas Biz na noite desta quarta-feira, 21, na rodovia Ivo Silveira, na altura do bairro Bateas, em Brusque.

O acidente foi registrado por volta de 22h10. As duas motonetas têm placa de Brusque. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a Biz pilotada por um homem de 33 anos transitava no sentido Gaspar-Brusque e a outra vinha no sentido Brusque-Gaspar. Eles acabaram colidindo frontalmente na altura do km 117,250.

O homem de 41 anos foi atendido pelos bombeiros e levado ao Hospital Azambuja, apresentando lesões corporais graves. Já o outro teve ferimentos leves e foi ao hospital por meios próprios.

Não houve testemunhas. Os veículos foram liberados no local aos familiares dos envolvidos.