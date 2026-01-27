Homem morre atropelado por van após tentar atravessar rodovia Antônio Heil com bicicleta elétrica

Foto: Reprodução

Um homem de 62 anos morreu na tarde desta terça-feira, 27, após ser atropelado na rodovia Antônio Heil, no bairro Itaipava, em Itajaí.

A vítima atravessava a via com uma bicicleta elétrica quando foi atingida por uma van vinculada à Secretaria de Saúde do município de Rio do Sul.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar de Itajaí, que prestou apoio no atendimento até a chegada da Polícia Militar Rodoviária, a van seguia pela rodovia no sentido Brusque–Itajaí.

Em determinado momento, o homem teria atravessado repentinamente a pista em direção ao canteiro central, e o motorista não conseguiu desviar.

Com o impacto, a vítima sofreu múltiplos ferimentos e morreu ainda no local. A causa da morte, a princípio, foi apontada como politraumatismo.

Equipes foram acionadas para o atendimento da ocorrência e a área foi isolada para os procedimentos necessários.

Após o suporte inicial, a situação foi repassada à Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que ficará responsável pelo registro e pela apuração das circunstâncias do acidente.

O horário da ocorrência e a identidade da vítima não foram divulgados.