Homem morre atropelado por van no Limeira Baixa, em Brusque
Vítima morava na rua ao lado
Um homem, identificado como João Paulo Werner, morreu na manhã desta sexta-feira, 16, na rua Rio Grande do Sul, no bairro Limeira Baixa, em Brusque. Ele foi atropelado por uma van.
Ele tinha 46 anos. A vítima morava na rua ao lado.
A via em que o acidente aconteceu fica próximo ao Residencial Sesquicentenário.
De acordo com uma vizinha, ele estava com uma dor no estômago e foi buscar um medicamento. Neste caminho, foi atropelado e faleceu.
Colaboração: Thiago Facchini
