Foto: Hérika Smaniotto/O Município

Um homem, identificado como João Paulo Werner, morreu na manhã desta sexta-feira, 16, na rua Rio Grande do Sul, no bairro Limeira Baixa, em Brusque. Ele foi atropelado por uma van.

Ele tinha 46 anos. A vítima morava na rua ao lado.

A via em que o acidente aconteceu fica próximo ao Residencial Sesquicentenário.

De acordo com uma vizinha, ele estava com uma dor no estômago e foi buscar um medicamento. Neste caminho, foi atropelado e faleceu.

Colaboração: Thiago Facchini