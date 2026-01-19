Homem que foi voluntário na guerra na Ucrânia morre em acidente de parapente em Penha

Arquivo pessoal

Thiago Ohlson, piloto e instrutor de parapente, morreu após um acidente enquanto voava em Penha na tarde de sexta-feira, 17, no Mirante da Praia Vermelha.

Ele serviu como voluntário na guerra da Ucrânia e retornou ao Brasil há cerca de dois meses. Os bombeiros foram até o local do acidente de parapente por volta de 17h30, assim como o Samu e o helicóptero da Polícia Militar. Testemunhas relataram que ele colidiu com uma árvore enquanto fazia um voo solo.

Ele foi retirado da cadeira do parapente por testemunhas. Os bombeiros, no local, verificaram que ele estava sem sinais vitais após sofrer fraturas diversas nas pernas e braços e traumatismo craniano. Os médicos do Samu confirmaram a morte ainda no local.

Nas redes sociais, Thiago falava sobre a sua paixão por voar. "Entre o céu e a terra, eu encontro paz. No vento, encontro liberdade. Não existe recompensa maior do que saber que fiz um bom trabalho e que proporcionei um momento que vai ficar pra sempre na memória. Voar é conexão. Voar é verdade. Voar é fazer alguém feliz e isso também me faz voar", escreveu em uma de suas publicações no Instagram, onde tinha mais de 34 mil seguidores.