Homem tenta resistir à prisão com faca em Guabiruba e é detido pela PM

Foto: Polícia Militar/Divulgação

Um homem de 33 anos foi preso na manhã desta terça-feira, 27, em Guabiruba, após resistir à Polícia Militar durante cumprimento de mandado de prisão.

A ocorrência aconteceu no bairro Lageado Baixo, por volta das 9h40.

Segundo a corporação, o suspeito foi avistado em sua residência e, ao perceber a aproximação da viatura, correu para dentro de casa.

No quarto, ele se recusou a obedecer à ordem de se deitar e colocar as mãos sobre a cabeça.

O homem pegou uma faca azul e tentou se levantar, momento em que um policial efetuou um disparo de armamento não letal calibre 12 para conter a ameaça.

Após soltar a faca, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Prisional de Brusque, onde permanece detido.

A polícia registrou o caso e investiga possíveis antecedentes do homem.