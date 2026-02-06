Homens trocam chutes e socos após motorista derrubar motociclista em Botuverá
Caso aconteceu na rodovia Pedro Merizio
Dois homens trocaram socos e chutes durante uma briga na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá, no fim da tarde desta sexta-feira, 6. O motorista de um carro atingiu e derrubou um motociclista na pista.
Um vídeo da briga foi enviado ao jornal O Município por um leitor. Segundo ele, o caso aconteceu por volta das 18h. O leitor, que não quis se identificar, afirma que seguia de Botuverá para Brusque quando viu o carro derrubar o motociclista.
Na sequência, o motociclista se levantou do chão e começou a agredir o motorista com socos pela janela. Depois, tentou entrar no veículo e continuou a agredi-lo.
Após alguns instantes, outro motorista parou na pista e conversou com um dos envolvidos. Momentos depois, quando os dois homens brigavam no chão, uma terceira pessoa apareceu para separar a briga.
Segundo o leitor, após a intervenção, cada um dos envolvidos saiu do local. Ele afirma que a Polícia Militar não foi acionada.