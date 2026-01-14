Homicídio: homem é encontrado morto nos fundos de cancha, em Brusque

Imagem ilustrativa | Foto: Giovanni Silva/PMB

Um homem de 57 anos foi encontrado morto nos fundos de uma cancha no bairro Limoeiro, em Brusque, na noite desta terça-feira, 13. Ao lado do corpo, foi encontrada uma faca coberta de sangue.

A proprietária do local relatou à Polícia Militar que encontrou o corpo por volta de 19h30. O marido dela contou que, diariamente pela manhã, a vítima comparecia à propriedade para cuidar dos cavalos.

Ele ainda acrescentou que, por volta das 5h30, o primo do homem morto esteve em sua residência à procura dele, porém ele informou não saber onde ele estava.

O primo então saiu para continuar as buscas. O marido da proprietária relatou ter ligado diversas vezes para a vítima durante a tarde, sem obter resposta.

Por volta das 18h, ele enviou uma mensagem ao filho da vítima, questionando se ele tinha notícias de seu pai. Em seguida, iniciou buscas pelo terreno e sua esposa localizou a vítima já sem vida nos fundos da cancha.

O primo da vítima também foi ouvido e relatou que esteve na cancha durante a manhã à procura de seu primo, porém não o encontrou e retornou para sua residência.

Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.