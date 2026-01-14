Homicídio: homem é encontrado morto nos fundos de cancha, em Brusque
Ao lado do corpo, foi encontrada uma faca coberta de sangue
Um homem de 57 anos foi encontrado morto nos fundos de uma cancha no bairro Limoeiro, em Brusque, na noite desta terça-feira, 13. Ao lado do corpo, foi encontrada uma faca coberta de sangue.
A proprietária do local relatou à Polícia Militar que encontrou o corpo por volta de 19h30. O marido dela contou que, diariamente pela manhã, a vítima comparecia à propriedade para cuidar dos cavalos.
Ele ainda acrescentou que, por volta das 5h30, o primo do homem morto esteve em sua residência à procura dele, porém ele informou não saber onde ele estava.
O primo então saiu para continuar as buscas. O marido da proprietária relatou ter ligado diversas vezes para a vítima durante a tarde, sem obter resposta.
Por volta das 18h, ele enviou uma mensagem ao filho da vítima, questionando se ele tinha notícias de seu pai. Em seguida, iniciou buscas pelo terreno e sua esposa localizou a vítima já sem vida nos fundos da cancha.
O primo da vítima também foi ouvido e relatou que esteve na cancha durante a manhã à procura de seu primo, porém não o encontrou e retornou para sua residência.
Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.