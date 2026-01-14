Identificado homem encontrado morto nos fundos de cancha no Limoeiro, em Brusque

Foto: Luiz Antonello/Arquivo O Município

Foi identificado como João Luis Trainotti (57) o homem encontrado morto nos fundos de uma cancha no bairro Limoeiro, em Brusque, na noite desta terça-feira, 13. Ao lado do corpo, havia uma faca coberta de sangue.

A proprietária do local relatou à Polícia Militar que encontrou o corpo por volta de 19h30.

O marido dela contou que, diariamente pela manhã, a vítima comparecia à propriedade para cuidar dos cavalos.

A Polícia Militar atuou na ocorrência. A principal hipótese é de assassinato. Porém, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.