Identificado homem que morreu atropelado no Limeira Baixa, em Brusque
Vítima trabalhava na rua em que sofreu acidente
Foi identificado como João Paulo Werner, de 46 anos, o homem que morreu atropelado por uma van no bairro Limeira Baixa, em Brusque. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 16.
A vítima morava na rua ao lado e trabalhava na rua Rio Grande do Sul, local do acidente. A van atropelou João Paulo enquanto dava ré.
De acordo com uma vizinha, ele estava com uma dor no estômago e foi buscar um medicamento. Neste caminho, foi atropelado e morreu na hora.
A via em que o acidente aconteceu fica próximo ao Residencial Sesquicentenário.