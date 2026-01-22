Idosa aciona a PM após ser ameaçada de morte e ter maçã esfregada no rosto pelo próprio filho, em Brusque

Foto: Imagem ilustrativa/Freepik

Uma idosa de 72 anos acionou a Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, por volta das 10h, após relatar ter sido ameaçada de morte e sofrer danos em sua residência, no bairro Planalto, em Brusque.

O caso foi registrado como lesão corporal leve dolosa, dano e ameaça, no contexto de violência doméstica.

De acordo com o relato da vítima aos policiais, o autor é seu filho, de 47 anos, que não mora com ela e é usuário de drogas.

Segundo a idosa, o homem quebrou a porta e uma janela da casa durante a ocorrência. Em seguida, passou a ameaçá-la, afirmando que iria matá-la.

Ainda conforme a mulher, em meio ao desentendimento, o filho esfregou uma maçã em seu rosto e colocou o dedo em sua boca.

A situação teria ocorrido após ela sugerir que ele procurasse atendimento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para buscar ajuda.

O homem também conversou com a guarnição e confirmou que discutiu com a mãe. Ele afirmou que, durante a discussão, desferiu um soco contra a janela da residência e reconheceu ser usuário de drogas.

A ocorrência foi registrada e o homem encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.