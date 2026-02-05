Foto: Arquivo pessoal

A idosa atropelada na faixa de pedestres na manhã desta quinta-feira, 5, em Brusque, morreu no Hospital Azambuja nesta tarde. Ela foi identificada como Albertina Rocha, de 69 anos.

A informação foi apurada pela reportagem do jornal O Município e confirmada por um familiar da vítima. O acidente ocorreu na rua Santos Dumont, no bairro Santa Terezinha.

De acordo com as informações, a vítima foi atingida por um Renault Kwid branco, conduzido por uma motorista de aplicativo.

Ela reconheceu que atropelou a idosa sobre a faixa de pedestres e afirmou que tentou evitar a colisão. A dinâmica do acidente foi registrada por uma câmera de segurança.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu atenderam a ocorrência. No local, a idosa estava consciente, porém desorientada, com suspeita de traumatismo craniano.

Ela foi encaminhada ao Hospital Azambuja, onde não resistiu aos ferimentos.

Ainda no local do acidente, a motorista relatou o ocorrido à reportagem.

“Eu tentei desviar, mas a peguei. Freei, mas ela já estava em cima do carro e caiu. Quando a vi, ela já estava na faixa. Tentei desviar, mas não consegui”.