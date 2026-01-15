Idosa sofre suspeita de traumatismo cranioencefálico após ser atropelada em Gaspar
Vítima foi conduzida ao hospital
Uma idosa de 66 anos sofreu suspeita de traumatismo cranioencefálico após ser atropelada em Gaspar, na manhã desta quinta-feira, 15.
O acidente ocorreu por volta das 10h30, no bairro Coloninha. A vítima foi atingida por um carro conduzido por um homem que seguia no sentido Blumenau. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro à mulher.
Ela foi encontrada caída na via, consciente, porém pouco responsiva. Além da suspeita de traumatismo cranioencefálico, apresentava sangramento na face e suspeita de fratura na perna esquerda.
A vítima recebeu atendimento da equipe do Corpo de Bombeiros, com apoio de uma unidade do Samu, e foi encaminhada ao Hospital de Gaspar.