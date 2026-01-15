Ir para o conteúdo

Idosa sofre suspeita de traumatismo cranioencefálico após ser atropelada em Gaspar

Vítima foi conduzida ao hospital

Mariana Beuting
Corpo de Bombeiros/Divulgação

Uma idosa de 66 anos sofreu suspeita de traumatismo cranioencefálico após ser atropelada em Gaspar, na manhã desta quinta-feira, 15.

O acidente ocorreu por volta das 10h30, no bairro Coloninha. A vítima foi atingida por um carro conduzido por um homem que seguia no sentido Blumenau. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro à mulher.

Ela foi encontrada caída na via, consciente, porém pouco responsiva. Além da suspeita de traumatismo cranioencefálico, apresentava sangramento na face e suspeita de fratura na perna esquerda.

A vítima recebeu atendimento da equipe do Corpo de Bombeiros, com apoio de uma unidade do Samu, e foi encaminhada ao Hospital de Gaspar.