Idoso de 83 anos é preso por estupro de vulnerável em Timbó
PM cumpriu ordem da Justiça, que mandou prender idoso
Um idoso de 83 anos foi preso nesta quarta-feira, 14, pelo crime de estupro de vulnerável, em Timbó.
Ele possuía contra si um mandado de prisão expedido pela Justiça.
Os policiais militares cumpriram a ordem no bairro Quintino.
Os PMs informaram ao idoso da situação e ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau.
Segundo a PM, o homem não resistiu à prisão. A polícia não divulgou detalhes sobre o crime cometido.