Idoso de 83 anos é preso por estupro de vulnerável em Timbó

Foto: Governo de SC/Divulgação

Um idoso de 83 anos foi preso nesta quarta-feira, 14, pelo crime de estupro de vulnerável, em Timbó.

Ele possuía contra si um mandado de prisão expedido pela Justiça.

Os policiais militares cumpriram a ordem no bairro Quintino.

Os PMs informaram ao idoso da situação e ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau.

Segundo a PM, o homem não resistiu à prisão. A polícia não divulgou detalhes sobre o crime cometido.