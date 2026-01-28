Ir para o conteúdo

Idoso morre após cair com moto em barranco, em Canelinha

Ele teria "passado reto" em uma curva

Redação O Município
Idoso morreu após acidente de moto em Canelinha
Arquivo pessoal, PMRv/Divulgação

Um idoso de 69 anos morreu após cair de um barranco com uma motocicleta após sair de pista na rodovia SC-410, em Canelinha, na tarde desta terça-feira, 27. O acidente foi registrado por volta de 15h10. Ele foi identificado como Miguel Patrício Martins.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ele conduzia uma Honda CG 125 Fan. O acidente aconteceu na altura do bairro Índia. Ele teria "passado reto" em uma curva e colidido com uma placa antes de cair no barranco.

Quando chegaram ao local, os policiais verificaram os sinais vitais da vítima, que não apresentava pulso. Os bombeiros e o Samu estiveram no local e constataram o óbito. A moto foi removida ao pátio.

A Polícia Civil e Polícia Científica também estiveram no local.

