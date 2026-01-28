Idoso morre após cair com moto em barranco, em Canelinha
Ele teria "passado reto" em uma curva
Um idoso de 69 anos morreu após cair de um barranco com uma motocicleta após sair de pista na rodovia SC-410, em Canelinha, na tarde desta terça-feira, 27. O acidente foi registrado por volta de 15h10. Ele foi identificado como Miguel Patrício Martins.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ele conduzia uma Honda CG 125 Fan. O acidente aconteceu na altura do bairro Índia. Ele teria "passado reto" em uma curva e colidido com uma placa antes de cair no barranco.
Quando chegaram ao local, os policiais verificaram os sinais vitais da vítima, que não apresentava pulso. Os bombeiros e o Samu estiveram no local e constataram o óbito. A moto foi removida ao pátio.
A Polícia Civil e Polícia Científica também estiveram no local.