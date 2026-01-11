Idoso que não retornou após pesca em São Francisco do Sul é encontrado morto no mar

Praia da Figueira, em Itapoá | Foto: Google Maps/Reprodução

A Marinha e o Corpo de Bombeiros localizaram o corpo de um idoso de 76 anos no mar da Praia da Figueira, em Itapoá, no Norte de SC, neste domingo, 11.

Ele havia saído para pescar no início da noite de sábado, 10, e desapareceu.

Segundo os bombeiros, o idoso foi pescar com um barco de alumínio a remo na Praia Bonita, em São Francisco do Sul, e não retornou.

O corpo da vítima foi retirado da água durante a manhã. A Polícia Militar e a Polícia Científica foram acionadas.