Incidência de mortes violentas cai em Santa Catarina

Segurança

O governo estadual espera festejar o desempenho de SC nos rankings de segurança assim que forem computados os números de 2025. No período entre janeiro e novembro, a incidência de mortes violentas caiu 9% e a de homicídios despencou 15,4% em relação ao mesmo período de 2024 – que, por sua vez, já havia sido o melhor ano da série histórica. Reduções ainda mais expressivas ocorreram nos crimes contra o patrimônio: queda de 17,3% em roubos gerais e de 16,1% em roubos de veículos.

Comportamento correto

Num país que registra por ano milhares de vítimas fatais no trânsito, não poderia ser mais oportuna a medida do Ministério dos Transportes que renova automática e gratuitamente a CNH aos motoristas que não cometeram nenhuma infração nos últimos 12 meses, num processo automático e digital. Finalmente, uma virada de chave na cultura de só punir.

Motolâncias

A Secretaria de Estado da Saúde ampliou a estrutura do Samu com o início da operação de duas motolâncias em Chapecó, sexta-feira, 9. São equipadas com materiais de atendimento pré-hospitalar, como desfibrilador externo automático, oxigênio, medicamentos e kits de primeiros socorros e conduzidas por profissionais de saúde habilitados, que conseguem chegar rapidamente ao local da ocorrência, iniciar o atendimento imediato e realizar a estabilização do paciente até a chegada da ambulância, quando necessário.

Vidas interrompidas

Estamos no chamado Janeiro Branco em SC, iniciativa para ajudar a romper silêncios, estimular o diálogo e trazer à luz um tema que, por muito tempo, foi tratado com tabu e invisibilidade, o suicídio. Em SC, segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade, os registros são acima da média nacional, especialmente entre jovens e homens adultos. Em anos recentes o Estado tinha as maiores taxas nacionais de mortes autoprovocadas.

Sem resposta

A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) protocolou ao longo de 2025 um total de 72 requerimentos pedindo informações a ministérios do governo federal, como Comunicações, Fazenda, Direitos Humanos, Defesa, Saúde, entre outros, dos quais 61 foram respondidos e 10 ainda dentro do prazo de resposta. Reclama que dos respondidos 32 foram satisfatórios e o restante não.

Golaço

Entre várias leis estaduais sancionadas há dias, está uma que o mundo do futebol catarinense aplaude: extingue a taxa de policiamento cobrada em partidas de futebol. A nova lei vale tanto para jogos do futebol profissional quanto do futebol amador realizados no território catarinense. A mudança altera o modelo anterior, que previa cobrança para custear a segurança nos eventos esportivos.

Estilista

No depoimento à CPI do Crime Organizado, no Congresso Nacional, em dezembro, o governador Jorginho Mello exaltou a política pública para o preso em SC: dos 30 mil encarcerados, 35% deles trabalham. Citou o caso de um apenado, que vai sair agora, que desenha roupas de mulheres. Um vestido dele foi vendido por R$ 40 mil e agora está sendo contratado por uma grande empresa para fazer os figurinos.

Bandas e fanfarras

Quem, com mais de 30 anos, não sente saudades das vibrantes bandas e fanfarras de suas escolas? Sabe-se lá por quais motivos, praticamente desapareceram. No início dos trabalhos legislativos deste ano na Assembleia Legislativa, está em discussão um projeto da deputada Paulinha (Podemos) que institui a Política Estadual de Bandas e Fanfarras Escolares.

Franquia s

O mercado de franquias segue em trajetória de crescimento no Brasil e SC se destaca como um dos principais vetores dessa expansão. A Associação Brasileira de Franchising (ABF), diz que o setor faturou R$ 76,6 bilhões no País no terceiro trimestre de 2025, 9,1% a mais frente ao mesmo período de 2024. Em SC no mesmo período o faturamento cresceu 10,1%, alcançando cerca de R$ 4 bilhões. O número de operações também avançou, com expansão de 4,2% e um total de 10.756 unidades franqueadas em atividade no Estado, evidenciando um mercado aquecido e com alto potencial de atração de investimentos.

Sem celebração

A direita não festejou – preferiu o silêncio – diante da maior conquista do cinema brasileiro no Globo de Ouro 2026 com o filme “O Agente Secreto”, premiada na noite de domingo como a melhor produção em língua não inglesa. O portal do Senado, por exemplo, produziu extensa notícia de repercussões. Citou – ou pediu para se manifestarem – dezenas de senadores. De todo Sul do país, só Paulo Paim (PT-RS) deixou o seu depoimento.