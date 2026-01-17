Jovem de 19 anos é preso suspeito de participar de série de roubos em Brusque e Botuverá

Imagem gerada por Inteligência Artificial

Um jovem de 19 anos de idade, suspeito de ser o terceiro envolvido em uma série de roubos a residências ocorridos no final de 2025 nas cidades de Brusque e Botuverá foi preso na tarde desta sexta-feira, 16.

A operação ocorreu em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Militar de Santa Catarina.

Durante a abordagem, o suspeito foi encontrado dentro de um veículo de transporte por aplicativo e portava consigo uma porção de cocaína.

A polícia avalia, com a prisão do terceiro indivíduo, que todos os envolvidos diretamente na série de roubos foram identificados e agora estão responsabilizados pelos crimes cometidos.

A ação policial contou com a participação de equipes da Delegacia de Brusque, da Delegacia de Investigação Criminal (DIC), da Agência de Inteligência do 18º Batalhão de Polícia Militar e do pelotão da Polícia Militar de Guabiruba.