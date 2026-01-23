Jovem é assassinado dentro de casa em SC; suspeitos teriam jogado videogame e bebido após o crime

Foto: Reprodução/Redes sociais

Um jovem de 23 anos foi encontrado morto dentro de sua casa em Joinville na segunda‑feira, 19. O corpo apresentava sinais de violência e indícios de asfixia. A vítima foi identificada como Allison Cristhian Pereira Lima.

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso e, na noite de quarta‑feira, 21, prendeu um dos suspeitos, um homem de 28 anos, enquanto dirigia o carro da empresa em que trabalha.

Segundo a investigação, Allison conheceu os suspeitos no mesmo dia do crime em uma conveniência de um posto de combustíveis na cidade.

Após a conversa, todos foram até a residência da vítima. No local, teria ocorrido um desentendimento motivado por questões religiosas.

O delegado Eduardo Defaveri destacou a crueldade do crime. "Após as agressões, os suspeitos permaneceram no imóvel por cerca de duas horas, consumindo bebida e jogando videogame, enquanto a vítima já estava morta", relatou.

Antes de deixar a casa, os suspeitos teriam levado eletrônicos e objetos pessoais de Allison. O celular da vítima foi recuperado na residência do homem preso.

A Polícia Civil trata o caso como homicídio qualificado e não descarta a participação de outras pessoas.

O segundo suspeito, de acordo com as investigações, planejava deixar o estado após perceber a repercussão do crime. "Tomamos conhecimento de que ele arquitetou um plano de fuga junto com o comparsa", explicou o delegado.

O homem preso já tinha antecedentes por furto no Rio Grande do Sul, passou por audiência de custódia, teve a prisão mantida e foi encaminhado a um presídio de Joinville.

Como o corpo foi encontrado

A polícia suspeita que o homicídio tenha ocorrido na madrugada de domingo, 18. Um amigo de Allison contou que ele esteve em um bar no bairro América na noite anterior.

Na manhã de segunda‑feira, por volta das 10h, um vizinho estranhou a falta de resposta do jovem e foi até a quitinete, onde encontrou o corpo. O Samu e a Polícia Militar foram acionados.

No imóvel, os policiais encontraram o corpo no chão de um dos quartos e perceberam que o local estava revirado.

Além das marcas de violência, principalmente no pescoço, o boletim de ocorrência registrou sinais de luta corporal. O celular e um videogame da vítima não estavam na residência.