Jovem é assassinado pelo irmão mais novo após briga de família em Blumenau

Foto: Vitor Souza/Arquivo O Município

Um jovem de 25 anos foi assassinato pelo próprio irmão no bairro Itoupavazinha, em Blumenau, na madrugada deste domingo, 1º. O crime teria sido motivado por uma desavença entre eles, além do uso de drogas.

O irmão, de 22 anos, disse aos policiais que, em determinado momento da discussão, pegou uma faca e atacou a vítima.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Santa Isabel em estado grave. Porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O autor do crime foi detido e encaminhado à Central de Plantão Policial.