Jovem morre após sofrer choque elétrico durante trabalho em lava-car no Norte de SC

Um jovem de 18 anos morreu após sofrer um choque elétrico enquanto trabalhava em um lava-car, na tarde de sexta-feira, 23, em Itaiópolis, no Norte de Santa Catarina.

A vítima foi identificada como Gustavo Dmeterko, que fazia a limpeza de um caminhão quando ocorreu o acidente.

Segundo relato de um amigo da família, Gustavo realizava o serviço no último veículo do dia no momento em que sofreu a descarga elétrica.

O jovem foi socorrido pelo próprio pai e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

O lava-car onde ocorreu o acidente é especializado na limpeza de veículos pesados e era administrado por Gustavo em conjunto com o pai.

Amigos relataram que o jovem era conhecido como “Guga” e já atuava há algum tempo no local.

O velório de Gustavo Dmeterko teve início às 17h de sábado, 24, em Itaiópolis.