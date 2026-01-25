Jovem morre após sofrer choque elétrico durante trabalho em lava-car no Norte de SC
Ele tinha 18 anos
Um jovem de 18 anos morreu após sofrer um choque elétrico enquanto trabalhava em um lava-car, na tarde de sexta-feira, 23, em Itaiópolis, no Norte de Santa Catarina.
A vítima foi identificada como Gustavo Dmeterko, que fazia a limpeza de um caminhão quando ocorreu o acidente.
Segundo relato de um amigo da família, Gustavo realizava o serviço no último veículo do dia no momento em que sofreu a descarga elétrica.
O jovem foi socorrido pelo próprio pai e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.
O lava-car onde ocorreu o acidente é especializado na limpeza de veículos pesados e era administrado por Gustavo em conjunto com o pai.
Amigos relataram que o jovem era conhecido como “Guga” e já atuava há algum tempo no local.
O velório de Gustavo Dmeterko teve início às 17h de sábado, 24, em Itaiópolis.