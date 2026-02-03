Jovem morre em confronto com polícia no Morro do Matadouro, em Itajaí

Polícia Militar/Divulgação

Um jovem de 23 anos, natural de Balneário Camboriú, morreu em um confronto com a Polícia Militar na noite desta segunda-feira, 2, em Itajaí. O caso ocorreu no Morro do Matadouro, após a PM ser acionada para atender a uma ocorrência de tráfico de drogas.

A informação inicial apontava que cerca de 20 pessoas estariam envolvidas com o tráfico no local, atuando na venda, vigilância e segurança da área. Diante disso, equipes da Rocam, do Tático e da Rádio Patrulha se deslocaram até a região, posicionando-se em pontos estratégicos e já cientes das rotas de fuga normalmente utilizadas pelos suspeitos.

No momento da chegada das guarnições, os envolvidos foram alertados por “olheiros” sobre a presença policial e iniciaram fuga pela área de mata, onde as equipes já aguardavam. Durante a tentativa de escapar, os suspeitos entraram em confronto armado com a polícia.

Na ação, o jovem de 23 anos foi baleado. O óbito foi constatado ainda no local pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Militar, ele possuía uma extensa ficha criminal e, apesar da pouca idade, já tinha diversas passagens registradas desde a adolescência.

O homem havia participado de um duplo homicídio em Itajaí, em agosto de 2024, sendo preso no dia seguinte junto com outros suspeitos. Na ocasião, portava um revólver, mas não reagiu à abordagem policial. Já em outubro de 2024, foi preso por furto, ocasião em que danificou a delegacia e fugiu, sendo recapturado posteriormente.

Outro envolvido foi detido durante a ocorrência, com posse de crack, maconha, cocaína e R$ 308 em dinheiro. Além disso, seis celulares utilizados pelos suspeitos foram apreendidos e encaminhados para perícia.