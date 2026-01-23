Jovem sofre queda de moto e fica ferido no Guabiruba Sul
Acidente aconteceu durante madrugada
Um jovem de 26 anos teve ferimentos após cair de moto na rua Orlandina Romani Vicentini, no bairro Guabiruba Sul, em Guabiruba, na madrugada desta sexta-feira, 23.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada consciente, mas confusa.
O jovem apresentava escoriações no rosto, incluindo um corte no supercílio. A dinâmica do acidente não foi divulgada.
Após o atendimento pré-hospitalar, a vítima foi conduzida ao Hospital Azambuja.