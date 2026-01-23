Jovem sofre queda de moto e fica ferido no Guabiruba Sul

Foto: Vitor Souza/Arquivo O Município

Um jovem de 26 anos teve ferimentos após cair de moto na rua Orlandina Romani Vicentini, no bairro Guabiruba Sul, em Guabiruba, na madrugada desta sexta-feira, 23.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada consciente, mas confusa.

O jovem apresentava escoriações no rosto, incluindo um corte no supercílio. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

Após o atendimento pré-hospitalar, a vítima foi conduzida ao Hospital Azambuja.