Jovem tenta matar homem após briga em conveniência, em Balneário Camboriú

Avenida José Alves Cabral, a principal do bairro Nova Esperança | Foto: Google Maps/Reprodução

Um homem de 38 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio neste sábado, 7, em Balneário Camboriú.

Ele foi atacado por um jovem de 24 anos, após uma briga em uma conveniência na avenida José Alves Cabral, a principal via do bairro Nova Esperança.

Segundo a Polícia Militar, os dois estavam bebendo juntos. O motivo da desavença não foi divulgado.

O jovem deixou o local após a briga e retornou mais tarde com uma faca.

Durante o ataque, a vítima foi atingida no pescoço e na boca. O autor deixou o local, e mais tarde foi preso pela polícia.

O homem foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Barra e passa bem.