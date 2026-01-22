Ir para o conteúdo

Justiça proíbe prisões por nudez na Praia do Pinho, após prefeitura impedir prática no local

Pedido foi feito pela Federação Brasileira de Naturismo (FBRN)

Mariana Beuting
Prefeitura de Balneário Camboriú/Divulgação

Após a Prefeitura de Balneário Camboriú proibir, no dia 19 de dezembro, a prática do nudismo na Praia do Pinho, a Federação Brasileira de Naturismo (FBRN) ingressou com um habeas corpus para garantir que os praticantes não fossem presos pelos crimes de desobediência ou ato obsceno.

A prefeitura não acatou o pedido e manteve a decisão de efetuar prisões com base nos crimes pela prática no local.

Diante disso, a federação impetrou um novo habeas corpus, desta vez junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O TJ-SC concedeu o pedido em caráter liminar, garantindo que os adeptos da prática não sejam presos ao serem vistos nus na praia.

A federação alertou os praticantes do naturismo para que fiquem atentos ao frequentar a Praia do Pinho, pois a decisão autoriza a prática apenas na faixa de areia e no mar. Em outros locais, como trilhas, estacionamentos, áreas de mata e decks, ainda é possível a prisão por ato obsceno ou desobediência.

Com a decisão, a Guarda Municipal, a Polícia Militar e outros órgãos estão proibidos de realizar prisões no local por desobediência ou ato obsceno. No entanto, a prática segue proibida pela prefeitura.

A decisão é válida até que o caso seja totalmente analisado pelo TJ-SC.