Mãe e filha são atropeladas em ciclofaixa no São Luiz, em Brusque

Otávio Timm/O Município

Uma mãe e a filha, que estavam em uma bicicleta, foram atropeladas por um carro na ciclofaixa no bairro São Luiz, em Brusque, no fim da tarde desta sexta-feira, 6. O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram atendimento à ocorrência.

Segundo apurado no local pela reportagem, a mãe precisou ser imobilizada em uma maca rígida pelo Samu, enquanto a filha não sofreu ferimentos aparentes. Ambas receberam atendimento dos socorristas.

O carro, um T-Cross branco, conduzido por uma mulher, seguia pela rua Felipe Schmidt e, ao convergir para a rua Carlos Gracher, acabou atingindo a bicicleta. A Polícia Militar também esteve no local.

Moradores informaram à reportagem que, próximo ao local, há uma placa indicando uma faixa elevada, mas que a estrutura não existe na rua, e sim uma faixa de pedestres. De acordo com eles, a situação faz com que veículos passem pelo trecho sem reduzir a velocidade.

Otávio Timm/O Município Otávio Timm/O Município Otávio Timm/O Município

*Colaboração: Otávio Timm