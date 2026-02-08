Marido vai ao quartel da PM para se entregar após agredir esposa em Brusque; mulher desmaiou e precisou ser socorrida

Foto: Vitor Souza/Arquivo O Município

Um homem de 32 anos é acusado de agredir a esposa a ponto de ela precisar receber atendimento médico. O caso aconteceu em Brusque na noite deste sábado, 7. Após o crime, ele foi ao quartel do 18º Batalhão de Polícia Militar (18º BPM), no bairro Santa Terezinha, para se entregar.

Os policiais foram ao local em que a mulher de 29 anos recebia atendimento, para ouvir o depoimento dela. Segundo a vítima, o marido não aceitou o término do relacionamento, ficou irritado e começou a agredi-la.

Ele teria a atingido com cotoveladas no rosto. Após as agressões, a vítima perdeu os sentidos e, quando acordou, estava recebendo atendimento médico. Uma funcionária da unidade de saúde viu a mulher caída em frente ao imóvel, e a levou para dentro.

Em depoimento, o homem disse que, após a esposa o chamar para "ir embora e ele demorar (sic)", ela teria ficado nervosa e o arranhado. Na tentativa de se defender, conforme justificou, ele acabou atingindo o rosto dela, no nariz. Após isso, o homem teria deixado a esposa na unidade de saúde.

A PM não divulgou em relatório da ocorrência se o homem foi encaminhado à delegacia, que é o procedimento padrão após atendimento de ocorrências policiais.