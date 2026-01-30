Arquivo pessoal

O caminhão do Corpo de Bombeiros de Botuverá não conseguiu acessar a residência que foi incendiada na manhã desta sexta-feira, 30, devido à dificuldade de acesso pela via.

O caso ocorreu por volta das 6h50, na rua Garrabel, no bairro Águas Negras.

No momento da chegada ao local, a equipe não conseguiu acessar a casa em razão das más condições da rua. O proprietário do imóvel, que já havia chegado ao local com veículo próprio, informou aos bombeiros sobre a situação da residência e apresentou vídeos que mostravam o estado do imóvel.

Diante disso, os bombeiros retornaram ao quartel e se deslocaram novamente até o local com um veículo 4×4 para averiguação e adoção das providências cabíveis.

Em razão da inviabilidade de acesso, o apoio do Corpo de Bombeiros de Brusque foi dispensado.

Veja a via de acesso: