Reprodução

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), publicou na noite desta terça-feira, 20, o vídeo de uma abordagem realizada da prefeitura, que flagrou um morador de Brusque e uma mulher em situação de rua tendo relações sexuais em local público.

A abordagem foi realizada na Área 41, que fica no bairro Jardim Maluche. De acordo com o prefeito, eles relataram que estavam dando uma "namoradinha" atrás de tubos de concreto.

"O homem é morador de Brusque, com casa, residência fixa e família", relata o prefeito. "É um absurdo. Inevitavelmente, a mulher dele vai saber onde ele estava e o que estava fazendo, mas não vamos expor o nome da pessoa aqui. É uma falta de vergonha na cara, né? Primeiro, em trair a confiança da família e segundo, fazer isto em área pública, com uma moradora de rua, que precisa de ajuda", disse o prefeito no vídeo publicado no Instagram.

"Vamos continuar as abordagens, dando oportunidade para quem quer e, para quem não quer, para aplicar o rigor da lei", completou Vechi.

Assista ao vídeo