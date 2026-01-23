Morador se irrita ao ser notificado por suposto abandono do próprio carro em Brusque: “coisa de gente incompetente”

Foto: Arquivo pessoal

Um morador do bairro Rio Branco, em Brusque, foi surpreendido na manhã de quarta-feira, 21, ao encontrar um adesivo colado no para-brisa de sua caminhonete, estacionada em frente à própria residência.

O aviso, emitido pela Diretoria Municipal de Trânsito, determinava a retirada do veículo do local em até 15 dias, sob a justificativa de que estaria abandonado.

A notificação causou estranhamento ao proprietário, que afirma estar com a documentação em dia e utilizar o veículo diariamente para trabalhar.

Segundo ele, a caminhonete apenas estava estacionada legamente na via pública, em frente à casa onde mora, como ocorre rotineiramente.

“O complicado é que perto da minha casa muitos estacionam em frente de garagem ou possuem carros que estão de fato parados. Meu carro está com a documentação em dia e, inclusive, o utilizo diariamente. Não tem aspecto de abandono. Alguém ter denunciado a situação só porque meu carro é um pouco antigo, tudo bem, mas o setor de Trânsito aceitar a denúncia e realizar uma convocação como essa sem nenhuma apuração beira o inacreditável. Eu poderia ter o carro guinchado. Isso é coisa de gente incompetente”.

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e entre

O morador informou ainda que procurou a Prefeitura de Brusque na própria quarta-feira, 21, e retornou na quinta-feira, 22, na tentativa de resolver o impasse.

Segundo ele, apesar das idas ao local, não conseguiu atendimento de nenhum responsável que pudesse esclarecer ou anular a convocação.

Responsável se manifesta

Em busca de esclarecimentos, a reportagem entrou em contato com Roberto Marques, diretor da secretaria de Trânsito, responsável pela assinatura da convocação. Na quinta-feira, 22, ele assumiu a pasta de forma interina, após a exoneração do então secretário Emerson Andrade.

De acordo com Marques, o aviso foi colocado após uma denúncia recebida pela secretaria. Ele afirmou que equipes estiveram no local, mas que as medidas adotadas seguiram o relato encaminhado ao órgão.

“Fomos até o local analisar a situação, mas as medidas foram adotadas conforme a denúncia recebida. Porém, me coloco à disposição de voltar ao local e resolver a situação da melhor maneira com o morador”.

Questionado se uma denúncia, mesmo sem constatação objetiva de abandono, é suficiente para gerar esse tipo de notificação, o secretário interino não respondeu até o fechamento desta matéria.

O espaço segue aberto para qualquer nova manifestação de ambas as partes.