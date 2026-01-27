Moradora denuncia suspeita de envenenamento de cão no Limeira Baixa, em Brusque

Veneno foi identificado na ração e na água do animal | Foto: Arquivo pessoal

Uma moradora de Brusque denunciou uma suspeita de envenenamento contra um cão em situação de rua no bairro Limeira Baixa, no Loteamento do Próspero Cadore.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência e comunicado ao Ministério Público por meio da ouvidoria. O animal, conhecido como Caramelo, não foi mais visto desde a noite de segunda-feira, 26.

Segundo o relato de Maria Eduarda Martins, o cão é alimentado diariamente por ela, com ração e água, sempre pela manhã e à noite, antes e depois do trabalho. Na segunda-feira, por volta das 5h30, a alimentação foi colocada normalmente no local onde o animal costuma se aproximar.

Ao retornar para repor a comida e a água, por volta das 20h, a leitora encontrou o local com a presença de veneno utilizado para matar ratos. A água destinada ao animal chegou a ficar rosada devido ao pesticida.

Conforme o relato, tanto a ração quanto a água permaneciam intactas, na mesma quantidade deixada pela manhã, o que indica que o animal não chegou a se alimentar ao longo do dia.

“Quando cheguei à noite para repor a comida e a água, encontrei o local com veneno. A ração e a água estavam exatamente como deixei cedo”.

Maria Eduarda acredita que o crime tenha ocorrido durante a tarde da segunda-feira, período em que o local ficou sem monitoramento.

Características do animal

Ela afirma que Caramelo, que segue desaparecido, não é agressivo, mas bastante assustado, evitando contato com pessoas e se aproximando apenas quando não há ninguém por perto.

“Ele não é agressivo, só é assustado. Muitas vezes acaba revirando lixo para conseguir se alimentar”.

De acordo com a denunciante, o cão vive nas ruas da Limeira Baixa e costuma circular por pontos próximos, como a região do Cyro Gevaerd e nas imediações do Mercado Barni e do Carol.

Ainda assim, permanece a maior parte do tempo dentro do Loteamento do Próspero Cadore, onde costuma dormir em uma casa em construção no fim da rua.

Denúncias e pedido de ajuda

Na noite de segunda-feira, Caramelo ainda foi visto nesse local, mas desde então não foi mais encontrado.

Diante da situação, a leitora formalizou a denúncia junto ao Ministério Público e registrou boletim de ocorrência para que o caso seja apurado.

Apesar de não ter conseguido registrar fotografias do animal, ela pede apoio da comunidade para ajudar a localizar ele.

Caramelo é um cão macho, não castrado, de porte grande e cor caramelo. Informações sobre o paradeiro do animal podem ser repassadas às autoridades competentes.