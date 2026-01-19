Moradores relatam erosões e alagamentos em rua de Guabiruba após chuvas

Arquivo pessoal

Moradores da rua Madalena Missfeldt, no bairro São Pedro, em Guabiruba, relataram ao jornal O Município que sofrem com erosões e alagamentos por conta de grandes correntes de água na via durante períodos de chuva. Um vídeo gravado por uma moradora neste domingo, 18, mostra a situação do local após poucos minutos de precipitação.

Segundo ela, a água escoa de uma rua de trás e acaba invadindo a via, formando buracos, já que se trata de uma rua de barro. Além disso, há bueiros entupidos e quebrados. “Se não forem os moradores para desentupir os bueiros, a prefeitura não está nem aí”, afirmou.

Quando a rua é afetada pelas chuvas, a Prefeitura de Guabiruba envia máquinas para tapar os buracos e nivelar o terreno, mas, segundo a vizinhança, a medida não resolve o problema. Quando a chuva retorna, a força da água acaba levando tudo novamente.

Ainda conforme a moradora, os proprietários precisaram construir muros em frente às casas para evitar que a água invadisse os quintais nessas ocasiões. “A gente mora aqui há três anos e, desde então, é essa vergonha”, disse.

Após a chuva que atingiu a região no domingo, 18, moradores limparam os bueiros por conta própria na tentativa de melhorar a situação.

A reportagem do jornal O Município entrou em contato com a Secretaria de Obras de Guabiruba, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.